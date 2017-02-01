Мурманчанка с грудным ребёнком не может выкатить коляску из-за сугробов

Письмо с очередным криком души пришло к нам в редакцию.

«Добрый день. Я проживаю по адресу Полярные Зори,д.13. Наш дом стоит вдоль дороги на перекрестке ул. Полярные Зори и пр. Ленина.

Дворовую территорию ЖЭУ ни разу у нас не убирала. В итоге образовалась колея высотой в 50 см. У меня грудной ребенок. Необходимо ездить в поликлинику, такси отказываются заезжать к нам во двор, а заехав застревают и весь гнев рушится на того, кто вызвал такси. С коляской также не могу выехать со двора.

ЖЭУ обещала всё почистить, но расчистили только площадку около мусорных баков, чтобы проезжала машина уборки мусора.

Вчера в новостях у вас прозвучало, что проводят рейды проверки уборки дворовых территорий, видимо наш двор, расположенный в центре города и рядом с центральными улицами никто не проверяет, наверно потому что к нам просто невозможно заехать.»