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Мурманчанка с грудным ребёнком не может выкатить коляску из-за сугробов

14:2001 февраля 2017Просмотров: 69

Письмо с очередным криком души пришло к нам в редакцию.

«Добрый день. Я проживаю по адресу Полярные Зори,д.13. Наш дом стоит вдоль дороги на перекрестке ул. Полярные Зори и пр. Ленина.

Дворовую территорию ЖЭУ ни разу у нас не убирала. В итоге образовалась колея высотой в 50 см. У меня грудной ребенок. Необходимо ездить в поликлинику, такси отказываются заезжать к нам во двор, а заехав застревают и весь гнев рушится на того, кто вызвал такси. С коляской  также не могу выехать со двора.

 ЖЭУ обещала всё почистить, но расчистили только площадку около мусорных баков, чтобы проезжала машина уборки мусора.

 Вчера в новостях у вас прозвучало, что проводят рейды проверки уборки дворовых территорий, видимо наш двор, расположенный в центре города и рядом с центральными улицами никто не проверяет, наверно потому что к нам просто невозможно заехать.»

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