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НАШЛИСЬ родители пятилетнего малыша, который сегодня весь день провел в отделе полиции

18:0601 февраля 2017Просмотров: 726

Как рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова, сообщение о своем сыне, которого нашли полицейские, его родители обнаружили в соцсетях и сразу позвонили в дежурную часть.

Сейчас родители находятся в полиции. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выясняют все подробности этого происшествия. По предварительным данным, семья благополучная и в поле зрения полиции не попадала.

Как ранее сообщалось в УВД, сегодня около 10 часов утра сотрудники ППС, приехав по вызову очевидцев, в подъезде дома 22 по улице Крупской нашли мальчика примерно пяти лет и доставили его в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску. Мальчик не смог назвать ни своей фамилии, ни адреса. Полицейские обошли все квартиры дома, где был ребенок, обошли все окрестные садики.

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