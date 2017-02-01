Нетрезвый кандалакшанин схватил с витрины три бутылки водки и побежал… Но не далеко

В полицию Кандалакши поступило сообщение от управляющего одного из магазинов о том, что молодой человек с витрины открыто похитил три бутылки водки общей стоимостью около тысячи рублей и пытается скрыться.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали 36-летнего безработного кандалакшанина, уже судимого за похожие преступления и доставили его в отдел полиции.

Мужчина арестован, возбуждено уголовное дело. Внезапно возникшее желание выпить может стоить ему четырех лет в тюрьме.