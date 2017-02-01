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О городских памятниках и ремонте фасадов. Глава Мурманска Дмитрий Филиппов встретился с почетными гражданами города

15:2301 февраля 2017Просмотров: 131

В эти минуты в деловом центре «Арктика» проходит встреча нового главы Мурманска Дмитрия Филиппова с почетными гражданами.

Среди них те, кто руководил городом в 1980-90е годы и внес значительный вклад в развитие Мурманска  – руководитель горисполкома Владимир Горячкин, почетный строитель Игорь Калошин, глава Атомфлота  Вячеслав  Рукша и другие.

Как сообщает корреспондент ТВ-21, разговор  идет в дружеской обстановке. Это первая встреча Дмитрия  Филиппова в должности главы с почетными гражданами.  Они познакомились, обменялись мнениями о проблемах Мурманска, в частности о состоянии улиц и дворов, а также о памятниках и реконструкции фасадов исторических домов в центре города.

Подробности в вечернем выпуске новостей.


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