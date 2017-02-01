О городских памятниках и ремонте фасадов. Глава Мурманска Дмитрий Филиппов встретился с почетными гражданами города

В эти минуты в деловом центре «Арктика» проходит встреча нового главы Мурманска Дмитрия Филиппова с почетными гражданами.

Среди них те, кто руководил городом в 1980-90е годы и внес значительный вклад в развитие Мурманска – руководитель горисполкома Владимир Горячкин, почетный строитель Игорь Калошин, глава Атомфлота Вячеслав Рукша и другие.

Как сообщает корреспондент ТВ-21, разговор идет в дружеской обстановке. Это первая встреча Дмитрия Филиппова в должности главы с почетными гражданами. Они познакомились, обменялись мнениями о проблемах Мурманска, в частности о состоянии улиц и дворов, а также о памятниках и реконструкции фасадов исторических домов в центре города.

Подробности в вечернем выпуске новостей.





