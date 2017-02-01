Похищенному жителю Кировска удалось сбежать от мучителей

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк, вечером 24 января двое мужчин 95 и 97 г.р похитили жителя Кировска. Его отвезли в квартиру и пристегнули наручниками к батарее.

То ли наручники оказались некачественными, то ли парню уж очень захотелось на свободу, но каким-то чудесным образом пленник смог расстегнуть наручники и сбежать. И, конечно, первым делом позвонил в полицию и сдал с потрохами своих мучителей.

Как рассказали похитители следователям, парень им задолжал, и они всего лишь пытались вернуть свое.

Похитителей-неудачников задержали и предъявили обвинение.