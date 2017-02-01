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Полиция Мурманска разыскивает родителей пятилетнего ребенка

15:0901 февраля 2017Просмотров: 343

Сегодня около 10 часов утра сотрудники ППС, приехав по вызову очевидцев, в подъезде дома 22 по улице Крупской нашли мальчика примерно пяти лет и доставили его в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску.

Мальчик не может отчетливо назвать свою фамилию, называет только имена родителей «Таня» и «Саша» и старшего брата «Кит». Себя ребенок называет «Даня», домашний адрес он не знает. Мальчик рассказал полицейским, что его старший брат повел его в садик, однако объяснить, как он оказался в подъезде дома № 22 по улице Крупской, он не может.

С целью установления родителей ребенка был проведен поквартирный обход дома, проверены все учреждения дошкольного образования. В полицию Мурманска и Колы с заявлением о пропаже пятилетнего малыша сегодня никто не обращался.

Мальчик одет в темно-синий комбинезон марки «Дидрексон», черные ботинки с зелеными вставками, серо-синюю шапку с изображением красного внедорожника и надписью «Монстр Трак».

Сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску просят мурманчан, узнавших ребенка, сообщить его фамилию и по возможности адрес места жительства по телефонам 02, 40-60-10 (дежурная часть), 40-60-57 (отдел по делам несовершеннолетних).

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