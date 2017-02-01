Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 1 февраля 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Мнения, советы и пожелания. Глава Мурманска встретился с почетными жителями города.

Об уборке города, драмтеатре и переселении из деревяшек. Журналисты сегодня задавали вопросы депутату Государственной Думы Алексею Веллеру.

В Кандалакше завершается строительство многоквартирного дома. Новоселы получат квартиры бесплатно.

Из хрущевки в барак на станции Кола. Беременную женщину с тремя маленькими детьми переселяют в разрушенную квартиру.

Школам с профильными классами выделят больше денег, а для обучения детей-инвалидов введут специальных ассистентов.

Ёлку разобрали, а ледяные фигуры и иллюминация еще украшают город. В каком они состоянии после потепления?