Прогноз погоды по Мурманской области на 2 февраля

Переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, утром и днем на севере области 9-14 м/с, в районе Никеля в порывах до 17 м/с, поземок.

Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днем -5-10°, при прояснениях до -15°. Гололедица.





Прогноз погоды на 2 февраля по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -20..-22 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Умба -16..-18 -7..-9 без осадков небольшой снег Полярные Зори -19..-21 -8..-10 небольшой снег небольшой снег Апатиты -22..-24 -11..-13 небольшой снег небольшой снег Кировск -17..-19 -8..-10 небольшой снег небольшой снег Ковдор -22..-24 -11..-13 небольшой снег небольшой снег Мончегорск -17..-19 -8..-10 небольшой снег небольшой снег Ловозеро -21..-23 -11..-13 без осадков небольшой снег Оленегорск -16..-18 -8..-10 небольшой снег небольшой снег Никель -15..-17 -5..-7 небольшой снег небольшой снег Заполярный -14..-16 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Североморск -13..-15 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Мурманск -14..-16 -7..-9 небольшой снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 2 февраля