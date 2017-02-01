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Прогноз погоды по Мурманской области на 2 февраля

14:1801 февраля 2017Просмотров: 59

Переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, утром и днем на севере области 9-14 м/с, в районе Никеля в порывах до 17 м/с, поземок.

Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днем -5-10°, при прояснениях до -15°.  Гололедица.

Прогноз погоды на 2 февраля по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-20..-22

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Умба

-16..-18

-7..-9

без осадков

небольшой снег

Полярные Зори

-19..-21

-8..-10

небольшой снег

небольшой снег

Апатиты

-22..-24

-11..-13

небольшой снег

небольшой снег

Кировск

-17..-19

-8..-10

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-22..-24

-11..-13

небольшой снег

небольшой снег

Мончегорск

-17..-19

-8..-10

небольшой снег

небольшой снег

Ловозеро

-21..-23

-11..-13

без осадков

небольшой снег

Оленегорск

-16..-18

-8..-10

небольшой снег

небольшой снег

Никель

-15..-17

-5..-7

небольшой снег

небольшой снег

Заполярный

-14..-16

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Североморск

-13..-15

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Мурманск

-14..-16

-7..-9

небольшой снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по  Мурманску на 2 февраля

Температура воздуха

утром  -10..-12

днем -7..-9

вечером -7..-9

Осадки

небольшой снег

небольшой снег

небольшой снег

 

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