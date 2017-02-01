Прогноз погоды по Мурманской области на 2 февраля

Переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, утром и днем на севере области 9-14 м/с, в районе Никеля в порывах до 17 м/с, поземок.
Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днем -5-10°, при прояснениях до -15°. Гололедица.
Прогноз погоды на 2 февраля по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-20..-22
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Умба
|
-16..-18
|
-7..-9
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-19..-21
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-22..-24
|
-11..-13
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-17..-19
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-22..-24
|
-11..-13
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-17..-19
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-21..-23
|
-11..-13
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-16..-18
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-15..-17
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Заполярный
|
-14..-16
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Североморск
|
-13..-15
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-14..-16
|
-7..-9
|
небольшой снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 2 февраля
|
Температура воздуха
|
утром -10..-12
|
днем -7..-9
|
вечером -7..-9
|
Осадки
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
небольшой снег