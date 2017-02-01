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Роль профильных классов в школах Мурманской области возрастёт

20:0201 февраля 2017Просмотров: 89

Доступность образования для инвалидов, изменения в преподавании общественно-научных предметов, выделение денег профильным классам. Сегодня в Мурманске состоялось расширенное заседание коллегии областного министерства образования.

На заседание коллегии были приглашены руководители образовательных учреждений и представители муниципалитетов. Речь шла о совершенствовании инклюзивного, т.е. доступного всем образования в регионе. Сегодня в области в коррекционных классах и на дому учатся дети с самыми разными нарушениями. Слуха, зрения, и развития.

Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области: «Мы ставим задачу - развитие центров, которые будут оказывать методическую, педагогическую, организационную помощь общеобразовательным школам, чтобы дети, родители которых определят, что они будут обучаться в школах, могли адекватно прийти в эти образовательные организации и школы».

Сейчас речь идёт о подготовке педагогов к работе в новой системе сопровождения. У детей с ограниченными возможностями должны появиться ассистенты и репетиторы. К каждому - индивидуальный подход. Условия для создания такой системы в Мурманской области есть.

Второй темой сегодняшней встречи педагогов стали изменения в преподавании общественно-научных предметов. Это география, обществознание и история. Количество часов увеличится, добавятся внеклассные занятия.

Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области: «Здесь мы понимаем необходимость работы по повышению базового результата. Т.е. достижению базовых результатов. Особое внимание будет уделено совершенствованию профильных классов. В нашем законе «О нормативах» мы существенно повысили стоимость образовательной услуги в профильных классах. Это позволяет выстроить индивидуальный маршрут образования, ввести соответствующие элективы, факультативы».

С первого по девятый класс предусмотрено по 5 часов дополнительных занятий в неделю. Как отметила Наталия Карпенко - все эти усилия должны улучшить результат каждого конкретного ребёнка. Дать углублённые знания сильным ученикам и подтянуть отстающих.

Изменятся и нормативы финансирования учебных заведений. Школам с профильными классами теперь будут давать больше денег.

Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области: «Мы впервые повысили расходы на предпрофильное обучение. Вот эти все вопросы - они позволяют ввести дополнительные часы по выбору школы, предоставляют ей возможность реализации индивидуальных образовательных программ».

Дополнительно на образование в регионе выделено 222 миллиона рублей. Деньги будут потрачены на то, чтобы соответствовать государственному образовательному стандарту, а так же на повышение качества и индивидуализацию образования. По словам министра, эта сумма позволит выполнить все указы президента в образовательной сфере в Мурманской области.

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