16+
:-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Рыбоохрана изъяла у рыбаков 9 запрещённых сетей

12:2701 февраля 2017Просмотров: 73

С 23 по 29 января государственными инспекторами отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Баренцево – Беломорского территориального управления Росрыболовства на внутренних водоемах Мурманской области проведено 7 рейдов.

За это время выявлено 8 нарушений, наложено административных штрафов на сумму 14100 рублей, взыскано штрафов на сумму 28880 рублей (с учетом сумм штрафов, наложенных за предыдущий отчетный период).

Ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации, причиненный нарушителями законодательства в области рыболовства, составил 9185 рублей. У нарушителей изъято 9 запретных, сетных орудий лова, сообщает Мурманский Рыболовный Портал.



Читайте также
Ловкость рук и возмутительное мошенничество: фокусника-гастролёра с Дальнего Востока осудили в МурманскеПохищенному жителю Кировска удалось сбежать от мучителейБарк «Седов» в апреле отправится в первый учебный рейсШколы в Мурманской области уходят на каникулы из-за гриппа
«Воронины» поднялись на рекордную высотуГолодная росомаха в окрестностях Мурманска ворует еду у птицJazz&Blues Cafe в ожидании весныВладимир Шевельков станет особым гостем киномарафона «Северный Характер»Как языком слизнули. В Мурманске осуждены три директора, увлечённые невидимым лизингомЧто шуршит в кармане? В Мурманской области начали наблюдать за доходами населения
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  