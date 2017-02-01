Рыбоохрана изъяла у рыбаков 9 запрещённых сетей

С 23 по 29 января государственными инспекторами отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Баренцево – Беломорского территориального управления Росрыболовства на внутренних водоемах Мурманской области проведено 7 рейдов.

За это время выявлено 8 нарушений, наложено административных штрафов на сумму 14100 рублей, взыскано штрафов на сумму 28880 рублей (с учетом сумм штрафов, наложенных за предыдущий отчетный период).

Ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации, причиненный нарушителями законодательства в области рыболовства, составил 9185 рублей. У нарушителей изъято 9 запретных, сетных орудий лова, сообщает Мурманский Рыболовный Портал.







