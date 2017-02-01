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Сегодня в Мурманске разобрали главную городскую ёлку

20:0101 февраля 2017Просмотров: 90

Сегодня в Мурманске разобрали главную городскую ёлку. Мурманчане говорят, что стало меньше в столице Заполярья и световых конструкций. Какие украшения в городе останутся, а какие демонтируют, узнали корреспонденты ТВ-21 Сергей Неверович и Антон Батаев

2 месяца простояла главная новогодняя ёлка на 5 углах. В этом году она получилась особенно красивой. Крупные световые игрушки на тему Щелкунчика понравились большинству мурманчан.

Сейчас же все украшения с 23-метрового каркаса уже сняли. Разбор конструкции идёт заметно быстрее, чем монтаж. Теперь все это увезут на склад на хранение и ремонт. Повреждённые элементы и игрушки заменят или отремонтируют. В следующем году они вновь украсят ёлку.

Сам каркас, по словам рабочих, тоже еще простоит не один сезон. А вот иллюминацию с пяти углов убирать пока не будут. Эти цветы будут и дальше украшать главную городскую площадь. В других же парках некоторые конструкции уже убрали.

Александр Накай, директор учреждения «Мурманские городские парки и скверы»: «Снеговики мы убрали, они стояли на Хлобыстова, там порвали нам все гирлянды, которая была обмотана. Они у нас уже и не горели, наполовину там. Соответственно, что бы их вернуть в нормальном состоянии и отремонтировать, времени у нас нет, соответственно мы их уже демонтировали, приняли решение. Соответственно на склад, что бы их уже приводить в порядок».

Удивительно, но в целости и сохранности до сих пор стоят в городе ледяные фигуры. Возможно благодаря круглосуточной охране. Сильно не повлияла на них и погода. Потепление прошло без потерь.

Александр Накай, директор учреждения «Мурманские городские парки и скверы»: «Больше переживали это горки. Там, где больше катаются в любую погоду. Но выдержали, держатся наши горки. Световая подсветка где-то горит у нас хорошо, в некоторых местах наоборот отошла. Потому что тает и она отходит. Смотрят её наши ребята, поддерживают. Выключали даже подсветку, чтобы не нагревалось, если идёт 0 градусов. Чтобы не нагревало изнутри. Когда вернулось к -5 включали опять».

Несмотря на сегодняшнюю погоду, снег и ветер, желающих, погулять в парке с детьми сегодня много. Ребятня охотно катаются с горки. Веселятся. Раньше таких конструкций у нас не было.

Сергей Дёмин: «Красиво. Очень нравится здесь. Фотографируемся у этих фигурок, дочка катается маленькая. Очень нравится детям».

Но, а пока одни отдыхают, другие работают. Труд их для многих мало заметен, да и сами люди уже устали, только уберут снег, тут же снова наваливает. Начальники рабочих говорят, что дворники уже выкладывают последние силы, хотя сами они бодрятся.

Игорь Комоленков: «Он падает, мы работаем. Мы работаем и когда он не падает. Нормально все. - До конца зимы еще далеко, силы еще есть у рабочих? – Конечно, есть. Справимся! Все нормально».

Оптимистично. Сами ледяные фигуры будут стоять до тех пор, пока не растают. Горки, естественно, могут разобрать и раньше, если из-за потепления кататься на них будет уже нельзя. Световые же конструкции в городе, иллюминацию, оставят до тех пор, пока в городе не станет светло.

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