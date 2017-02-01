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Шествие против повышения тарифов в Мурманске все-таки может состояться: активисты предприняли вторую попытку

17:0701 февраля 2017Просмотров: 283

Соответствующие уведомление мурманские общественники направили в администрацию города.

«Мурманчане активно писали в социальных сетях о важности проведения подобной акции. Мы видим в этом единственное решение, чтобы власти нас услышали. Цены растут, слова губернатора президенту о средней зарплате в 47 тыс. – ложь. Мы хотим жить в городе, где чиновникам не наплевать на проблемы людей, которые не будут перекладывать затраты на население. В случае отказа в согласовании шествия, решение будет обжаловано вплоть до ЕСПЧ», – рассказала один из организаторов Виолетта Грудина

Акцию планируется провести 12 февраля с 12.00 до 14.00 по проспекту Ленина. Предполагаемое количество участников – тысяча человек.

Напомним, ранее мэрия Мурманска отказала в проведении 22 января шествия по проспекту Ленина из-за поданного с нарушением уведомления.

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