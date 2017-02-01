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Школы в Мурманской области уходят на каникулы из-за гриппа

11:5401 февраля 2017Просмотров: 127

В связи с превышением порогового уровня в целом по области на 26%, увеличением темпа регистрации случаев заболеваний, постановлением главного государственного санитарного врача по Мурманской области с 31 января 2017 года вводятся дополнительные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение роста заболеваемости, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В целях профилактики формирования очагов ОРВИ и гриппом продолжается мониторинг посещаемости в образовательных организациях.

С целью разобщения коллективов, как одной из мер предупреждения эпидемического распространения заболеваний ОРВИ и гриппом, частично приостановлена деятельность 31 класса в 11 школах на 5 административных территориях области.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

Так, в Полярных Зорях, в связи со сложившейся неблагоприятной эпидобстановкой и в целях предупреждения распространения вируса гриппа и ОРВИ во всех школах муниципалитета дополнительные спортивные каникулы перенесены с 1 по 5 февраля.
С 6 по 7 февраля образовательный процесс будет организован дистанционно.


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