Скоро новоселья! В Кандалакше готовится к сдаче новый многоквартирный дом

В Кандалакше завершается строительство многоквартирного дома. Он расположен в зеленой зоне на улице Полярные Зори. Совсем скоро свои квартиры тут получат те, кто сейчас проживает в аварийных домах. Сергей Юдков и Борис Савельев посмотрели, как ведется строительство.

Старого жилья в Кандалакше хватает - немало домом стоит пустых, заброшенных, разрушенных. Это и бывшие казармы, общежития, ведомственное жилье. Что с ними делать - большой вопрос. Разве что сносить. Да где столько денег взять?

Немало и деревянных бараков, в которых еще живут люди. А строительства в Кандалакше до прошлого года вообще не велось.

Михаил Павлов, глава Кандалакшского района: «Мы все варианты возможные изучили, в том числе и вариант, который позволяет расселять и во вторичное жилье аварийные дома».

Михаил Павлов - глава администрации Кандалакшского района - наш бывший коллега, работал на местном телевидении, так что о проблемах горожан знает отлично, сам о них много раз репортажи снимал. С ним мы отправляемся смотреть новостройки. Сейчас - это две площадки. Первая в самом центре.

Михаил Павлов, глава Кандалакшского района: «Здесь будет 80 квартир пятиэтажка полноценная, на три с лишним тысячи квадратных метров, такого строительства у нас в принципе не велось».

Здесь все только начинается, а вот дом на улице Полярные Зори - это вблизи микрорайона Нива - уже почти готов к сдаче.

Внутри дома кипит работа - на всех этажах, почти в каждой квартире трудятся строители - электрика, отопление, утепление дома - и сразу в помещениях становится теплей.

Юрий Байков, прораб: «Вот, блоки у нас тридцатка, потом идет утеплитель».

По коридорам и подвалам нас водит Юрий Байков - прораб «Севтрехстроя». Он тут знает каждый уголок, вслепую, наощупь проберется.

Трубы из современных материалов с 50-летней гарантией, в подвале - компактный теплообменник. Дом еще не сдан, а по трубам уже бежит горячая вода и дано отопление.

Юрий Байков, прораб: «Допустим, вот 80 градусов по термометру, посмотрите вот 82 градуса этой водой. Она подогревается и опять идет постоянный цикл и главное она постоянно, не так придешь , пока подождешь, пока она горячая будет».

В этом доме одно- , двух- и трехкомнатные квартиры. Все новоселы, ранее жившие в аварийных бараках, получат их бесплатно. Объект предполагается сдать уже в феврале. 54 семьи - очередь подвинется, но все не сильно.

Сегодня в Кандалакше ветхими и аварийными признаны 90 домов - это 20 процентов всего городского жилого! Избавиться от старых бараков без помощи региональной казны и федеральной поддержки - точно не удастся.

И потому в Кандалакше, как и в других городах, где много старых домов, с надеждой ждут, что в Москве будет принята новая программа по расселению аварийного жилья.