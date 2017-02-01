Унылый морской слоник "Ждун" поселится в Мурманске и ждет встречи с "Ждущей"

"Ждун" - новый мем 2017 года, стремительно покоряющий просторы интернета, готов разместиться на фоне ландшафтов Мурманска и других городов области.



Местные самодеятельные художники уже откликнулись на эту идею и собираются вписать Ждуна в самые разные ситуации, в которые зачастую попадают жители Заполярья. К примеру - "Ждун идет в травмпункт, "Ждун-дворник, который не хочет убирать снег и топит его своим собственным телом", "Ждун, который заплыл в Кольский залив и сожрал всю мойву", "Ждун своим телом расчищает дорогу на Териберку".



Хитом может стать полотно под названием "Ждун и Ждущая".

Все картины предполагается написать неспешно и исключительно маслом.

Ждун - существо, похожее на морского слона. Это скульптура Маргрит ван Брифорт, созданная для нидерландского Лейденского университета. Так художница изобразила ребенка, который ждет приема у врача. В Рунете персонажа назвали Ждуном и стали шутить, помещая его в разные неловкие ситуации.