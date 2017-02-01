16+
:-9°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Владивосток – 2000: Центробанк утвердил дизайн новых банкнот номиналом в две тысячи и двести рублей

13:5001 февраля 2017Просмотров: 209

«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области», — говорится на сайте Центробанка.

По данным ЦБ, новые купюры появятся в обращении в 2017 году. В сентябре прошлого года первый зампред Банка России Георгий Лунтовский рассказал, что ведомство намерено усилить защиту банкнот, пишет «РИА Новости».

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч «номинантов» - достопримечательностей из 1113 российских городов, включая Мурманск. От столицы Заполярья на конкурс отправили идеи банкнот с изображением памятника «Алёши» и ледокола «Ленин».

Читайте также
Мать из Североморска, чуть не выколовшая глаза своим детям избежала уголовного наказанияПолное видео программы «Дневные новости»20 миллиардов рублей – на парки и скверы! Алексей Веллер выступил за благоустройство всей РоссииМурманчанка с грудным ребёнком не может выкатить коляску из-за сугробов
Прогноз погоды по Мурманской области на 2 февраляКто из мурманских студентов сильнее в волейболе?Похищенному жителю Кировска удалось сбежать от мучителейРыбоохрана изъяла у рыбаков 9 запрещённых сетейБарк «Седов» в апреле отправится в первый учебный рейсШколы в Мурманской области уходят на каникулы из-за гриппа
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  