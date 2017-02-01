Владивосток – 2000: Центробанк утвердил дизайн новых банкнот номиналом в две тысячи и двести рублей

«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области», — говорится на сайте Центробанка.

По данным ЦБ, новые купюры появятся в обращении в 2017 году. В сентябре прошлого года первый зампред Банка России Георгий Лунтовский рассказал, что ведомство намерено усилить защиту банкнот, пишет «РИА Новости».

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч «номинантов» - достопримечательностей из 1113 российских городов, включая Мурманск. От столицы Заполярья на конкурс отправили идеи банкнот с изображением памятника «Алёши» и ледокола «Ленин».