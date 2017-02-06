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Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске

17:1806 февраля 2017Просмотров: 186

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,  газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении  плановых ремонтных профилактических отключений на  7 февраля.

от горячего водоснабжения:

с 8 часов 6 февраля до 17 часов 7 февраля – ул. Копытова, 16

от холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 11. 00     ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп.3)

от холодного водоснабжения:

8.30 – 14.00      ул. Зеленая, 42

от газоснабжения:

9.30 – 16.00      пр. Капитана Тарана, 4, 6, 10

         ул. Свердлова, 56

         ул. Хлобыстова, 31

от электроснабжения:

1.00 – 04.00      ул. Капитана Буркова, 25, 27, 29, 31

         ул. Воровского, 18, 20, 21

         ул. Полярные Зори, 38, 40

         пр. Капитана Тарана, 6, 12, 13

9.00 – 17.00      ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43, 47

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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