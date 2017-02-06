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Автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте Мурманской области получит развитие

20:0106 февраля 2017Просмотров: 167

С 1 ноября 2016 года на основных транспортных предприятиях Мурманской области, занимающихся перевозкой пассажиров, введена в эксплуатацию автоматизированная система учёта и оплаты проезда и провоза багажа. Результаты ее работы за три месяца стали одной из тем обсуждения на оперативном совещании под руководством губернатора Марины Ковтун.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин, система действует на 95 регулярных маршрутах с применением 440 единиц терминального оборудования и успешно себя зарекомендовала. Проездные билеты ежемесячно в количестве порядка 50 000 реализуются в 65 пунктах продаж Мурманской области.

Система позволяет получать информацию о количестве выполненных рейсов, числе перевезённых пассажиров как по различным видам проездных билетов, так и за наличный расчёт, об объёмах перевезённых пассажиров каждым кондуктором.

Этой информацией пользуются администрации муниципальных образований в целях оптимизации маршрутной сети общественного транспорта. Система доказала свою эффективность на первом этапе, отметил Дмитрий Соснин.

В настоящее время ведутся работы по переходу на персонифицированные карты, которые будут действовать по принципу электронного кошелька. Это будет долговременная карта, ориентировочно, на три года, с возможностью подписки на дополнительные приложения, что создаст дополнительные удобства. Кроме того, Дмитрий Соснин сообщил, что в конце 2017 года будет внедрена функция оплаты проезда обычной банковской картой.

Марина Ковтун поручила Минтрансу максимально тщательно контролировать все этапы и аспекты работы по внедрению долговременной карты.

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