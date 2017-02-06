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Бизнес на недвижимости. Квартира в Мурманске окупит себя через 10 лет

13:5006 февраля 2017Просмотров: 523

В течение прошлого года в большинстве регионов России доходность от сдачи недвижимости в аренду росла, к такому выводу пришли специалисты Аналитического центра SRG.

Для расчета годовой доходности эксперты учитывали соотношение средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости к средней ежемесячной величине арендной платы.

Анализ проводился без учета недозагрузки, расходов на ремонт, коммунальных и налоговых платежей и других возможных затрат.

За 2016 год наибольший рост доходности жилой недвижимости среди административных центров субъектов России наблюдался в Бурятии - на 19,2%.

По данным на конец прошлого года, рентная жилая недвижимость здесь способна принести доход почти в 9% годовых, а чтобы возместить расходы за приобретенный квадратный метр потребуется 11,2 лет, сообщает Restate.Ru 

Также в первую пятерку по росту доходности вошли Воронежская и Астраханская области, Вологда, Мурманск.

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