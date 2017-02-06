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Должник из Колы три часа откапывал свой автомобиль на штрафстоянке

13:3806 февраля 2017Просмотров: 261

Интересный случай произошел с одним из должников, проживающим в Коле. 

На исполнении отдела судебных приставов Кольского района находилось дело о взыскании долга в размере более 100 тысяч рублей с должника, проживающего в Коле.

Судебные приставы выяснили, что мужчине принадлежит автомобиль марки Грейт Волл, находившийся во дворе одного из домов города.

Судебным приставом было принято решение о наложении ареста на дорогостоящее транспортное средство и эвакуации его к месту хранения.

В дальнейшем машина была оценена, на неё подготовили документы по принудительной реализации, однако к указанному времени должник «созрел» для оплаты всех своих долгов, так как не захотел расставаться с машиной.

После оплаты долга арест с автотранспортного средства был снят.

Прибыв к месту хранения машины, мужчина с удивлением обнаружил, что она находится под снегом, так как с ноября 2016 года по середину января 2017 года в Мурманской области выпало большое количество осадков, сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

Должник на протяжении 3-х часов освобождал транспортное средство от «снежного плена» и после окончания работы пообещал приставу больше не становиться должником.

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