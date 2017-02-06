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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила земляков с Международным днем саамов

20:0906 февраля 2017Просмотров: 172

И сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила земляков с Международным днем саамов.

С поздравления глава региона начала сегодняшнее оперативное совещание в областном правительстве.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Кольский край невозможно представить без уникальной саамской культуры, истории и традиций, которые являются одним из главных символов и «визитных карточек» нашего региона. Сохранение и приумножение этого уникального наследия - задача не только саамов, но и, конечно, государства, и мы всегда с большой ответственностью подходим к этой задаче. Я хочу поздравить наших земляков и пожелать им успехов».

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