Кольская АЭС: станцию проверят международные эксперты

3 февраля на Кольской АЭС начнется проектно-информированная партнерская проверка, которую проведут независимые эксперты Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС). Впервые на российских АЭС проверка пройдет по новой методологии.

В состав команды входят специалисты-атомщики из Армении, Болгарии, Венгрии, Индии, Украины, США и Швеции. Координирует действия экспертов ведущий специалист НИИ словацкой компании Slovenske elektrarne Ян Наньо. Проектно-информированная партнерская проверка на Кольской АЭС продлится до 17 февраля.

Эксперты ВАО АЭС будут работать по следующим направлениям: организация и администрирование; эксплуатация; ремонт; инженерно-техническое обеспечение; опыт эксплуатации; радиационная защита; противоаварийная готовность; подготовка и квалификация персонала.

Проектно-информированные партнерские проверки – одно из постфукусимских мероприятий, реализуемых в соответствии с решением Совета управляющих ВАО АЭС. Разработчиком данной методологии стал Парижский центр ВАО АЭС, имеющий богатый опыт партнерских проверок на атомных станциях с различными типами реакторов. Московский центр ВАО АЭС провел первую проектно-информированную партнерскую проверку в 2015 году в Чехии на АЭС Темелин.

Новая методология партнерских проверок заключается в более тщательной подготовке экспертов за счет передачи им еще на подготовительном этапе ключевой информации об особенностях АЭС, которую им предстоит проверить. Информацию предоставляет сама атомная станция, и она касается наиболее критичных областей с точки зрения их влияния на безопасность.

Проанализировав полученную информацию, эксперты смогут выделить приоритетные области, на которые персоналу Кольской АЭС надлежит направить усилия по улучшению, и определят положительные практики для использования на других АЭС.



Всемирная ассоциация операторов, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС) - некоммерческая, неправительственная организация, в состав которой входят все организации, эксплуатирующие атомные станции. ВАО АЭС способствует обмену опытом эксплуатации, чтобы ее члены могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих АЭС. ВАО АЭС действует независимо от государственных и регулирующих органов и работает исключительно от имени и в интересах своих членов – атомных электростанций.



Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.



