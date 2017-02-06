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Митинг в центре Ловозера. Кольские саами отмечают свой национальный праздник

13:2006 февраля 2017Просмотров: 265

В эти минуты в селе Ловозеро проходит праздничный митинг. На центральной площади поселка собрались почти все местные жители, а так же представители саамского народа из других районов Мурманской области, гости из соседних Финляндии и Норвегии.

Началось все в полдень с торжественного шествия по центральной улице  от здания администрации села к районному национальному культурному центру.

 Сегодня в  России и странах Скандинавии отмечается Международный день саамов.

В городах и селах Мурманской области открылись выставки, проходят  праздничные концерты, тематические уроки в учебных заведениях, вечера встреч и другие мероприятия.

 Губернатор Мурманской области сегодня приняла участие в открытие выставки «Красота Севера в отражении рук мастера», приуроченной к Международному дню саамов.

Вечером в областной филармонии состоится концерт  исполнителя йойков - национальных саамских песен.  

 Все подробности в вечернем выпуске новостей на телеканале ТВ-21.

 

 

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