Митинг в центре Ловозера. Кольские саами отмечают свой национальный праздник

В эти минуты в селе Ловозеро проходит праздничный митинг. На центральной площади поселка собрались почти все местные жители, а так же представители саамского народа из других районов Мурманской области, гости из соседних Финляндии и Норвегии.

Началось все в полдень с торжественного шествия по центральной улице от здания администрации села к районному национальному культурному центру.

Сегодня в России и странах Скандинавии отмечается Международный день саамов.

В городах и селах Мурманской области открылись выставки, проходят праздничные концерты, тематические уроки в учебных заведениях, вечера встреч и другие мероприятия.

Губернатор Мурманской области сегодня приняла участие в открытие выставки «Красота Севера в отражении рук мастера», приуроченной к Международному дню саамов.

Вечером в областной филармонии состоится концерт исполнителя йойков - национальных саамских песен.

Все подробности в вечернем выпуске новостей на телеканале ТВ-21.