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Мурманчане замораживают деньги, варварски прилепляя их к ледяным скульптурам

22:2106 февраля 2017Просмотров: 631

Ледяные фигуры, установленные в центре Мурманска, изуродованы горожанами, которые в "творческом" порыве, поддавшись дурному примеру, примораживают к ним металлические  монеты.

Фигуры сказочных героев, созданные мастерами из Перми в первые дни нового года, щедро "украшены" монетками разного достоинства - от 10 копеек до 5 рублей. Иногда встречаются и мелкие монеты иностранных государств.

Мурманчане и гости города лепят деньги, считая, что это принесет им удачу, а чаще просто потому, что другие уже сделали это.

В результате на некоторых фигурах уже не осталось и свободного места. Чаще всего монеты разного размера прохожие примораживают к глазам и рту героев русских народных сказок.

Специально нанятые для охраны ледовых фигур люди относятся к происходящему равнодушно.

Ледовые фигуры в Мурманске были установлены за бюджетные деньги, они обошлись налогоплательщикам в 11 миллионов рублей.м

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