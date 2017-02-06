Мурманчане замораживают деньги, варварски прилепляя их к ледяным скульптурам

Ледяные фигуры, установленные в центре Мурманска, изуродованы горожанами, которые в "творческом" порыве, поддавшись дурному примеру, примораживают к ним металлические монеты.

Фигуры сказочных героев, созданные мастерами из Перми в первые дни нового года, щедро "украшены" монетками разного достоинства - от 10 копеек до 5 рублей. Иногда встречаются и мелкие монеты иностранных государств.

Мурманчане и гости города лепят деньги, считая, что это принесет им удачу, а чаще просто потому, что другие уже сделали это.

В результате на некоторых фигурах уже не осталось и свободного места. Чаще всего монеты разного размера прохожие примораживают к глазам и рту героев русских народных сказок.

Специально нанятые для охраны ледовых фигур люди относятся к происходящему равнодушно.

Ледовые фигуры в Мурманске были установлены за бюджетные деньги, они обошлись налогоплательщикам в 11 миллионов рублей.м