Мурманчанин отдал вознаграждение за ненайденный кошелек

Житель Мурманска разместил в интернете объявление о пропаже кошелька с документами. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что готов отдать имущество и документы, однако за данную услугу он попросил вознаграждение.

Северянин 1986 года рождения перевел 5 тысяч рублей на номер телефона, который ему сообщил неизвестный собеседник, после чего перезвонил ему, чтобы узнать, где можно забрать кошелек и документы.

Номер оказался недоступен, и другие попытки связаться с мужчиной, якобы нашедшим кошелек, оказались безуспешными, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Полицейские в ходе проверки установили, что мурманчанин общался со злоумышленником по номеру, зарегистрированному в Архангельской области.