16+
;-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманчанин отдал вознаграждение за ненайденный кошелек

13:2106 февраля 2017Просмотров: 364

Житель Мурманска разместил в интернете объявление о пропаже кошелька с документами. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что готов отдать имущество и документы, однако за данную услугу он попросил вознаграждение.

Северянин 1986 года рождения перевел 5 тысяч рублей на номер телефона, который ему сообщил неизвестный собеседник, после чего перезвонил ему, чтобы узнать, где можно забрать кошелек и документы.

Номер оказался недоступен, и другие попытки связаться с мужчиной, якобы нашедшим кошелек, оказались безуспешными, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Полицейские в ходе проверки установили, что мурманчанин общался со злоумышленником по номеру, зарегистрированному в Архангельской области.

Читайте также
Мурманчане замораживают деньги, варварски прилепляя их к ледяным скульптурамВек спустя. В Ловозере отметили 100-летие первого собрания саамовГубернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила земляков с Международным днем саамовВыставка «Красота Севера в отражении рук мастера» открылась в Мурманске
Уборка дорог в Мурманске продолжается. Справляются ли коммунальщики?Потоп на улице Книповича в МурманскеВ Мурманске вывезли более 3200 брошенных автомобилейАвтоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте Мурманской области получит развитиеНедобросовестных интернет-продавцов предлагают штрафовать на полмиллиона рублейАктуальная информация о плановых отключениях в Мурманске
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  