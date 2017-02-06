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Мурманские дорожники приступили к очистке дорог от снега

16:3906 февраля 2017Просмотров: 237

«Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:

6 февраля

Первомайский округ:
– ул. Ломоносова, нечетная сторона;
– проезд по ул. Шевченко.

Октябрьский округ:
– проезд от ул. Буркова до д.41 по ул. Полярные Зори;
– проезд от ул. Полярные Зори до ул. Буркова.

Ленинский округ:
– пр. Героев североморцев от д. 27 до ул. Чумбарова Лучинского, нечетная сторона;
– дорога Серпантин.

В ночь с 6 на 7 февраля

Первомайский округ:
– ул. Шевченко от пр. Кольского до д. 36 по ул. Шевченко, сторона четная
– 306 местный проезд.

Октябрьский округ:
– ул. Шмидта, от ул. Егорова до ул. Комсомольской, четная сторона;
– ул. Коминтерна, от ул. Комсомольской до грузовой стоянки, сторона четная.

Ленинский округ:
– пр. Героев североморцев, от ул. Чумбарова Лучинского до ул. Хлобыстова, нечетная сторона;
– ул. Инженерная.

7 февраля

Первомайский округ:
– проезд от д.19 прд. Ледокольного до д.6 прд. Якорного.
– ул. Шмидта, от ул. Егорова до ул. Комсомольской, нечетная сторона;

Октябрьский округ:
– ул. Шмидта, от ул. Комсомольской до ул. Егорова, четная сторона;
– проезд от ул. Буркова до д.41 по ул. Полярные Зори.

Ленинский округ:
– ул. Гаджиева;
– проезд к д.25/4 по ул. Аскольдовцев.

В ночь с 7 на 8 февраля

Первомайский округ:
– ул. Крупской.

Октябрьский округ:
– ул. Шмидта, от ул. Егорова до ул. Книповича, сторона четная;
– ул. Мира, от ул. Старостина до ул. Скальной, сторона нечетная.

Ленинский округ:
– ул. Подстаницкого, сторона четная
– ул. Хлобыстова, от ул. Свердлова до про Героев североморцев,сторона четная

8 февраля

Первомайский округ:
– ул. Героев Рыбачьего, от пр. Кольского до д.6, четная сторона;
– 307 межквартальный проезд.

Октябрьский округ:
– ул. Мира от разворотного кольца до ул.Скальной;
– ул. Челюскинцев, от ул. К.Либкнехта до ул. Профсоюзов, четная сторона

Ленинский округ:
– ул. Миронова;
– ул. Халатина

Подробная информация о перекрытии движения в связи с очисткой городских улиц размещена на сайте администрации Мурманска в разделе «Актуально».

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