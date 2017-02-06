Мурманские журналисты побывали на венгерской атомной электростанции «Пакш»

Москва и Будапешт будут наращивать совместную работу в сфере ядерной энергетики, в частности по атомной электростанции «Пакш». Об этом заявил по результатам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России Владимир Путин. Подготовка к строительству новых блоков АЭС может начаться уже в этом году. Я и мой коллега - телеоператор ТВ-21 Александр Саницкий познакомились с историей и перспективами атомной энергетики Венгрии. Подробности в специальном репортаже, созданном при поддержке госкорпорации «Росатом».

Об этом заявил по результатам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России Владимир Путин. Подготовка к строительству новых блоков АЭС может начаться уже в этом году. Я и мой коллега - телеоператор ТВ-21 Александр Саницкий познакомились с историей и перспективами атомной энергетики Венгрии.

Подробности в специальном репортаже, созданном при поддержке госкорпорации «Росатом».

Будапешт - столица Венгрии и самый крупный город страны. Здесь проживает почти два миллиона жителей - это восьмое место в Европейском союзе. Город был образован в 1873 году в результате слияния нескольких венгерских городов: холмистой и зелёной Буды, занимающей правый, западный берег реки Дунай и спокойного и равнинного Пешта, расположенного на восточной стороне Дуная.



Особенно красива столица Венгрии, кстати, одна из самых ярких столиц Европы, в тёмное время суток. Величественные замки-памятники архитектуры, словно мастерски выведенные золотом пейзажи на чёрном холсте, притягивают внимание туристов, которые часто отстают от своих гидов. Рука то и дело тянется к фотоаппарату.



Рыбацкий бастион, Королевский дворец и католический Собор Матьяша - самые фотографируемые объекты города. Но для всего этого ночного великолепия необходимо электричество.



Вот она - национальная гордость Венгрии - единственная в стране атомная электростанция Пакш. Она расположена примерно в 100 километрах к югу от Будапешта. Здесь же находится небольшой одноимённый посёлок. Эта АЭС была построена по советскому проекты в 80-е годы и сегодня она вырабатывает более 42 процентов всей электроэнергии в стране.



Энергетическая корзина Венгрии сегодня складывается таким образом, что всё больше недостающего электричества приходится закупать из-за рубежа. В 2015 году был момент, когда доля импорта электроэнергии составила более 50 процентов, а это, говорят эксперты, уже реальная угроза энергетической независимости страны.



Жолт Харфас, независимый эксперт по атомной энергетике: «Элементарный интерес Венгрии в том, чтобы потребляемая электроэнергия была произведена у нас в стране. Это важно для нашей энергобезопасности и энергонезависимости».



На пути к энергонезависимости Венгрия сталкивается с ещё одним вызовом. До 2032 года правительству необходимо найти замену устаревающим энергетическим мощностям - а это внушительные 8 тысяч 600 мегаватт электроэнергии.

Выход был найден в конце 2014 года, когда Венгрия и Россия, в лице госкорпорации «Росатом», подписали контракт на постройку пятого и шестого блоков АЭС Пакш с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Проект получил экологическую лицензию от властей Венгрии. Наличие такого документа свидетельствует о соответствии проекта экологическим требованиям и самой Венгрии и Европейского союза в целом.



Жолт Харфас, независимый эксперт по атомной энергетике: «Ядерная безопасность - один из ключевых вопросов. Энергоблоки АЭС «Пакш-2» Российского производства и по Российской технологии. Они соответствуют всем международным требованиям безопасности. И я убеждён в том, что Венгрия сделала абсолютно правильный выбор».



Вопросы, связанные с экологией здесь, в центральной Европе, всегда звучат достаточно остро. В связи с процессом лицензирования «АЭС Пакш-2» проводились международные слушания в соседних странах. Общественность встречалась с представителями Венгерского правительства, которому пришлось доказывать необходимость строительства новой АЭС.



Жолт Харфас, независимый эксперт по атомной энергетике: «Я следил за процессом. Слушания проводились в Сербии, в Австрии, в Германии, в Украине. Были заданы порой очень острые вопросы со стороны общественников и экологов. Но общественность этих стран получила исчерпывающие ответы со стороны Венгерских властей. Я думаю, нет оснований для волнения ни в Венгрии, ни в соседних странах в связи со строительством АЭС «Пакш-2».

Тоже важно отметить, что энергоблок с реактором ВВЭР 1200 Проекта АЭС 2006 является первым энергоблоком, который был признан МАГАТЭ соответствующим требованиям поколения 3+ и всем постфокусимским требованиям по безопасности.



Музей атомной энергетики для Венгрии во многом уникален. Здесь, в этом ангаре, который расположен недалеко от действующей атомной электростанции Пакш, располагался простой склад. Сейчас здесь на площади более двух тысяч квадратных метров собрано практически всё, что имеет хоть какое-то отношение к атомной энергетике.



Экспонаты начали собирать ещё в 90-х годах, когда получили разрешение на создание такого музея. Открытие состоялось в марте 2010 года. Один из самых легендарных экспонатов, с почти криминальной историей - вот эта огромная вычислительная машина.



Ференц Руф, заместитель руководителя «Музея атомной энергетики» Венгрии: «Тогда, ещё при социалистической системе, эти машины были запретными для ввоза. Сюда они попали контрабандой. На Северном море на рыболовную баржу были загружены части этой вычислительной машины. По морским правилам, при большом шторме можно швартоваться в первой же попавшейся гавани. И вот эта баржа с разобранной вычислительной машиной курсировала вдоль берега, выжидая шторм. И когда шторм случился, она пришла в нужный порт. Выгрузили детали, привезли сюда и здесь собрали».



Самый большой экспонат музея - машина по вкручиванию болтов для герметизации крышки реактора. Это тоже проект русских инженеров. А самый маленький экспонат - это микрочип, который когда-то использовался в симуляционном центре на специальном тренажёре АЭС.



Тренировочный центр по ремонту и обслуживанию оборудования был создан на базе настоящего реактора типа ВВЭР 440, строительство которого было остановлено в Польше. Он был приобретён при помощи международного агентства по атомной энергии. И теперь здесь проходят стажировку не только специалисты венгерской АЭС Пакш, но уже побывали делегации из Вьетнама и Украины.



Симуляторные тренажёры для обучения персонала действиям при различных нештатных ситуациях сегодня есть на каждой АЭС. В учебно-тренировочном центре АЭС ПАКШ посетители могут не только узнать, как работает станция, но и без какого-то риска подробно рассмотреть некоторое оборудование.



Один из самых интересных участков тренировочного центра - вот этот большой парогенератор. Это не макет, он выполнен в натуральную величину. И одно из развлечений, которое всегда предлагают гостям, это спустится внутрь и почувствовать себя паром.



Сюда, в парогенератор, при помощи циркуляционный насосов, поступает теплоноситель первого контура, нагретый энергией, выделяющейся при цепной реакции деления ядер урана в реакторе.

Здесь нагретый первый контур отдаёт часть своего тепла воде второго контура. Внутри пяти тысяч пятьсот тонких теплопередающих трубок получается пар, который поступает в паротурбинную установку, приводящую в движение турбогенератор, который в итоге и вырабатывает электроэнергию.



Так же без опаски можно рассмотреть в деталях и самое сердце АЭС. Такие водо-водяные энергетические реакторы сегодня снабжают Венгрию электричеством.



Девушки, сразу окрестив эту часть реактора дуршлагом, а себя макаронинами, не упустили возможности исследовать уникальное пространство. Присоединились и мы.



Понимая важность атомной энергетики для страны, работники музея решают задачу привлечения в отрасль молодых образованных специалистов. Здесь часто проводятся профориентационные занятия, причём не только для студентов, выпускников школ, но и дошкольников.



Ференц Руф, заместитель руководителя «Музея атомной энергетики» Венгрии: «Наша цель - привлечь сюда молодёжь, чтобы через музей познакомить их с атомной энергетикой. Они знакомятся с экспозицией и проводят здесь уроки физики по атомной энергетике. Физика - наиболее близкая наука к тем процессам, которые происходят на АЭС. Тем более, в перспективе строительство дополнительных двух блоков и мы будем нуждаться в новых молодых специалистах, которые будут работать на них. Их надо привлечь к ядерной физике, чтобы они полюбили этот предмет».



Полюбили, выучились и пришли в отрасль повышать благосостояние страны. Ведь недостаточное производство энергии эксперты сегодня называют слабой стороной венгерской экономики. А значит, строительство двух новых энергоблоков АЭС Пакш придаст дополнительной стабильности стране и уверенности её жителям.



Жолт Харфас, независимый эксперт по атомной энергетике: «По моему убеждению, новые энергоблоки АЭС «Пакш-2» будут продвигать экономику Венгрии, дадут толчок для её роста.

Для Венгерских предприятий, например, которые смогут работать на строительстве и обслуживании новой АЭС, это хорошая возможность зарабатывать деньги -4-5-миллиардов евро».



Ориентировочная стоимость реализации госкорпорацией «Росатомом» проекта строительства двух новых блоков на венгерской АЭС Пакш порядка 12 миллиардов евро, срок окончания строительства - 2024-2025 год.

Это одна из крупнейших «энергетических инвестиций» Российской Федерации в Западные страны и как отметил во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России Владимир Путин: «Российская сторона полностью готова к исполнению взятых на себя обязательств».