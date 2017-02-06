Мурманский спортсмен Юрий Талых стал вице-чемпионом мира по натурбану

Мурманский спортсмен Юрий Талых стал вице-чемпионом мира 2017 по натурбану. Мировое первенство проходит в городе Ватра-Дорней в Румынии.

0.74 секунды у российского саночника отыграл Алекс Грубер из Италии. Бронза на счету австрийца Томаса Камерландера, сообщает пресс-служба Федерации санного спорта России.

Юрий Талых является многократным победителем и призером соревнований различного уровня.

На международных соревнованиях лучшее достижение - 8 место в общем зачете Кубка мира (сезон 2013/14), становился победителем и призером этапов Кубка мира в командной гонке. Бронзовый призер чемпионата мира 2011г., чемпион Европы 2012г. в командной гонке.

Двукратный призёр чемпионатов Европы в командной гонке, серебряный призер этапа Кубка мира в Москве в 2016 году.



