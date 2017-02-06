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Музейную экспозицию посвятят истории Кольской ГМК

15:4506 февраля 2017Просмотров: 129

В 2017 году в Историко-краеведческом музее Печенгского района появится новая интерактивная площадка, посвященная истории комбината «Печенганикель», прошлому и настоящему Кольской горно-металлургической компании.

Напомним, проект «Комбинат: из прошлого в будущее», представленный местной общественной организацией социальных инициатив «Активный Никель», вошел в число победителей конкурса, организованного компанией «Норникель» по программе «Мир новых возможностей», сообщает kn51.ru.

2 февраля состоялась встреча, на которой директор музея Елена Попова и заместитель начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского района Ольга Большакова обсудили детали будущего проекта с куратором музейных проектов компании Ascreen Дамиром Григорьевым.

Компания, выбранная в качестве исполнителя проекта, работает в сфере комплексного мультимедийного оснащения. Заказчиками Ascreen являются крупные компании, учебные заведения и государственные учреждения на всей территории России. Одно из творческих направлений деятельности – разработка интерактивных инсталляций, креативных концепций и комплексного мультимедийного оснащения музеев. В портфеле исполнителя работа с такими музеями, как Эрмитаж, Государственный музей-заповедник Петергоф, зал славы футбольного клуба Спартак, музейный комплекс «Вселенная воды» и многие другие.

Для новой интерактивной площадки Историко-краеведческий музей Печенгского района отвел просторный зал на втором этаже. Встреча началась с осмотра помещения. Елена Попова рассказала о его технических особенностях, затем собравшиеся обсудили идейное наполнение будущей музейной экспозиции.

- Пока что сложно говорить о том, каким будет это пространство. Сейчас появляются лишь первые наметки самого экспозиционного решения, - рассказал Kn51 Дамир Григорьев. - Далее последует серьезный подготовительный этап, когда мы будем работать с дизайнером по пространству, с графическим дизайнером. Параллельно будет вестись работа по созданию тематико-экспозиционного плана. Мы приложим максимум усилий, чтобы сделать эту площадку интересной и современной.



Фото сайта kn51.ru


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