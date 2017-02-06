National Geographic рассказал историю Норильска

Жителям южных областей России трудно представить, каково это — зимовать в одном из самых холодных городов мира. Тем более сложно вообразить, как он строился.

Журнал National Geographic в своей онлайн-версии подготовил статью о Норильске, где рассказывает о тех, кто осваивал этот суровый край и какие трудности им пришлось преодолеть.



В Красноярском крае, в 300 км к северу от полярного круга, находится Норильск. Зимой здесь валит снег и дуют сильные ветра, температура опускается до -40 с лишним, а солнца не видно полтора месяца. В эту пору добраться сюда можно только на самолете.

Летом проще: когда на Енисее открывается судоходство, в местный речной порт Дудинку приходят корабли «с материка» (так жители Таймырского полуострова именуют континентальную Россию). Обозначение меткое: в Норильск не ведёт ни одна автомобильная или железные дорога (поэтому, кстати, здесь не воруют машины: угнать их особо некуда).

Несмотря на удаленность города от соседей и суровый климат, в Норильске и окрестных районах живут 177 428 человек (Росстат, 2016 год). Большинство из них работают на заводах «Норникеля» — одной из крупнейших металлургических компаний мира.



В следующем году Норильск будет праздновать 65-летие: с 1953-го один из рабочих поселков в окрестностях озера Пясино и реки Норилки стал именоваться городом.

Колонизация этих мест началась тринадцатью годами ранее, когда на Таймыр прибыла геологоразведочная экспедиция Николая Урванцева. Ученые должны были исследовать угольные и рудные месторождения, известные с 1860-х годов по свидетельствам купца К. Сотникова и геолога Ф.Б. Шмидта.



Экспедиции Урванцева 20-х годов подтвердят, что таймырские недра скрывают огромные запасы никеля и меди — сырья, в котором советская промышленность будет остро нуждаться ближайшие три десятилетия. Активная разработка месторождений начнется в 1935, когда в Норильск по Енисею прибудет 1200 поселенцев, в основном — ссыльных.

«Чтобы определить — и быстро! — масштабы месторождения, разведать поля жильных и богатых вкрапленных руд, нам надо было затащить на гору Рудную буровые вышки и оборудование. Дорог туда — никаких. Механического транспорта нет. Все грузы перевозили на лошадях, иногда приходилось впрягаться и самим».



Сваи вместо фундамента



Неподалеку от рудников и угольных штолен появились бараки Норильлага. Масштабы стройки будут расти, однако срок службы вновь возведенных построек окажется коротким: мерзлая земля оттаивала вокруг теплых фундаментов, здания проседали и быстро разрушались.



Над решением этой проблемы работал инженер-гидротехник Михаил Васильевич Ким, сосланный в Норильск в 1936 году. С его подачи здесь стали строить дома на сваях, уходящих вглубь на 10−15 метров. Такая технология позволила приподнять здание над поверхностью земли и отапливать жилье, не прогревая почву. Теории Кима, опробованные в 1958 году, оказались столь практичными, что применяются норильскими строителями по сей день.

Щиты Потапова



В 1936 в Норильске появилась железная дорога: узколейка соединила Норильск с речной пристанью Валёк. Через несколько лет рельсы проложат от Норильска к порту Дудинке и соседнему посёлку — Кайеркану. Чтобы поезда могли пройти зимой, пути приходилось ежедневно расчищать вручную.



В 1941 году ссыльный инженер-путеец Михаил Георгиевич Потапов предложил установить вдоль железной дороги наклонные деревянные щиты. По замыслу изобретателя, они должны были направлять ветер перпендикулярно рельсам так, чтобы он сдувал с них снег. Несложная, но остроумная конструкция быстро доказала свою эффективность.

Газета «Заполярная правда» приводит воспоминания норильчанина Кислова. По его словам, 420-метровый забор, установленный на отрезке между станцией Надежда и шахтой «Западная», позволил, «несмотря на суровую и снежную зиму, вывезти угля в три раза больше, чем в предыдущие зимы. Примитивные, на первый взгляд, сооружения оказались самым удобным, надежным и экономически выгодным средством защиты».



Самый северный театр мира



Похожую задачу пришлось решать архитектору А.В. Чернышеву, который проектировал здание местного Драматического театра в начале 1980-х. Он снабдил здание высокой крутой крышей, чтобы наверху не скапливался снег. Приметный скат принес театру неофициальное прозвище — «трамплин».

Здание открылось в 1987, однако местный театр — самый северный в мире! — старше своего города: он начал работу в 1941 (тогда Норильск еще имел статус рабочего поселка). В труппу вошли заключенные лагеря и актеры из других городов Красноярского края — Ачинска и Игарки.

Первые спектакли давали в бывшей лагерной столовой. По прошествии 13 лет театр переехал в здание местного клуба — Дом Инженерно-Технических Работников, а спустя еще 33 года — в «трамплин».



К слову, в 40−50-х местные постановки украшали опальные актеры, высланные из столиц: Евдокия Урусова, Георгий Жженов, Иннокентий Смоктуновский, а его музыкальным руководителем был Сергей Кайдан-Дешкин — композитор известной пионерской песни «Взвейтесь кострами, синие ночи!».



Норильск сегодня



Таймырские стужи и метели не препятствие для норильских горняков (средняя температура в шахтах +8°C). Однако работа в шахтах связана с иными трудностями. Несмотря на то что машины значительно упрощают работу в шахтах, она по-прежнему требует известной выносливости.



В Норильске действуют целых четыре рудника; здесь добывают руду с высоким содержанием меди, никеля, кобальта, золота, серебра и платины.

Первый местный рудник — Заполярный — разрабатывается уже 72 года, а Октябрьский, встав в строй в 1974, стал самым крупным рудником Норильска.

Большие перспективы сулит шахта «Скалистая»: ее проектная глубина — 2060 м. По завершению работ в 2019 она станет самой глубокой в Евразии.

Таймырские первопроходцы были правы, докладывая на «большую землю» об огромном потенциале этого региона. Сегодня компания «Норникель» считается крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, а Норильск — бывший лагерь, выросший из аванпоста геологов — превратился в один из самых больших городов Заполярья.





Фото сайта National Geographic