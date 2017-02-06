Недобросовестных интернет-продавцов предлагают штрафовать на полмиллиона рублей

В России впервые могут быть введены штрафы для интернет-магазинов, которые обманывают покупателей

Если мошенничество будет доказано, то продавцам придется заплатить до полумиллиона рублей.

Поправки в Закон «О защите прав потребителей», подготовленные Роспотребнадзором, предлагают возложить на интернет-площадки такую же ответственность, как и на обычные магазины.

То есть для гражданских лиц штрафы могут составить от 3 до 5 тысяч рублей, должностных — от 12 до 20 тысяч рублей, а для юридических — от 100 до 500 тысяч рублей.

В первоначальной версии документа за рекламу недобросовестных магазинов хотели наказывать еще и сайты-агрегаторы, но потом решили, что они не должны «нести обязанности и ответственность продавца», рассказали «Российской газете» в Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ).

Это означает, что если покупатель столкнется с некачественным товаром, он должен предъявить претензии и требовать возмещения ущерба у продавца, а не агрегатора, сообщает Российская газета.