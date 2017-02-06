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Полное видео программы «Новости»

20:0006 февраля 2017Просмотров: 236

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 6 февраля 2017 года.

Сегодня в выпуске:

В Ловозере отметили национальный праздник - международный день саамов

Как хочу - так и еду. Водитель грузовика оказался не в курсе, что машине скорой помощи нужно уступать дорогу, за что и поплатился.

Российская сторона полностью готова к исполнению взятых на себя обязательств. Подготовка к строительству новых энергоблоков Венгерской АЭС может начаться уже в этом году.

«Здравствуйте, Юрий Аркадьевич» 5 лет в эфире! Юбилейная программа - со столичным размахом. Как режиссёр Владимир Шевельков отвечал на вопросы зрителей.

В честь серьёзных соревнований - шутливая эстафета. В Мончегорске отметили открытие нового сезона спартакиады Кольской ГМК.

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