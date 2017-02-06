Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

В Ловозере отметили национальный праздник - международный день саамов

Как хочу - так и еду. Водитель грузовика оказался не в курсе, что машине скорой помощи нужно уступать дорогу, за что и поплатился.

Российская сторона полностью готова к исполнению взятых на себя обязательств. Подготовка к строительству новых энергоблоков Венгерской АЭС может начаться уже в этом году.



«Здравствуйте, Юрий Аркадьевич» 5 лет в эфире! Юбилейная программа - со столичным размахом. Как режиссёр Владимир Шевельков отвечал на вопросы зрителей.



В честь серьёзных соревнований - шутливая эстафета. В Мончегорске отметили открытие нового сезона спартакиады Кольской ГМК.