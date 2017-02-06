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Режиссёр Владимир Шевельков стал героем юбилейного выпуска программы «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич»

20:0406 февраля 2017Просмотров: 221

Петербургский кинорежиссёр Владимир Шевельков, который привёз в Мурманск на открытие киномарафона «Северный характер» свой фильм «О чём молчат французы», стал героем программы «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич». Это выпуск 5 юбилейного сезона.

Эта программа вышла за рамки собственных правил душевного интервью, скрытого от посторонних глаз, и доступного зрителю лишь в эфире. Запись состоялась в детской театральной школе Мурманска, а увидеть её смогли все желающие и гости «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич» за все 5 лет существования проекта.

И впервые - аудитория стала полноценным участником передачи: они смогли задавать вопросы кинорежиссёру Владимиру Шевелькову прямо во время беседы.

Разговор получился традиционно интересным: Шевельков рассказал, почему его не оказалось в продолжении истории про гардемаринов, почему после первого актёрского опыта он ушёл работать в семейный ресторанный бизнес, и почему довольно быстро оттуда «сбежал», и как ему удаётся работать с актёрами разных уровней.

Владимир Шевельков, кинорежиссёр: «Я набираю актёров. И все молодые актёры, все хотят играть отрицательных героев. Логика очень простая. Когда ты играешь положительного героя, кажется не на что опереться. Кажется, ты говоришь что-то хорошее, девочки, ля-ля-ля. А когда ты плохой, ты должен через себя переступать. Вроде как играть есть что. Поэтому, конечно, когда молодой, хочется играть плохих, а с возрастом понимаешь, что это не имеет никакого значения».

Увидеть юбилейный выпуск вы сможете в эфире телеканалов ТВ-21 и ТВ21+, в ближайшее время. Следите за анонсами в эфире и на сайте tv21.ru

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