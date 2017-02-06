Шутливая эстафета в честь спартакиады Кольской ГМК

В Мончегорске на горнолыжной базе «Лопарьстан» состоялся спортивный праздник, посвященный окончанию спартакиады Кольской ГМК - 2016 и официальному открытию нового спортивного сезона. Из города металлургов - репортаж Владимира Школьникова и Виталия Попкова.

Металлурги, горняки, офисные работники готовятся к шуточным соревнованиям. Они из разных городов Мурманской области: Мончегорска, Никеля и Заполярного. Объединяют их две вещи: они работают на предприятиях Кольской ГМК и жить не могут без спорта.



Михаил Шумейко, участник спартакиады: «Пока еще судьи не огласили всех конкурсов, но я думаю, что будет очень интересно. Будут и силовые и спортивные конкурсы. По крайней мере, 100% будут лыжи, это будет самый веселый конкурс, потому что народ будет валиться. Это очень смешно, на самом деле, на это со стороны смотреть, но очень тяжело это делать».



Всех участников жеребьёвкой разделили на три команды. В каждой могли оказаться совершенно не знакомые друг другу люди. Это помогает не только продвигать спорт в массы, но и сплачивать огромный коллектив.



Сергей Козлов, заместитель директора департамента персонала Кольской ГМК: «Это традиция компании, на самом деле. И выражает социальную ответственность. Компании нужны здоровые, полноценные сотрудники, которые объяты и работой, и отдыхом. Поэтому, мы уделяем большое внимание спорту для работников».



Спартакиада Кольской ГМК проводится уже много лет. Идет она круглый год- одна заканчивается, и тут же объявляют начало следующей. В 2016 году спортсмены соревновались в 18 видах спорта. Участие в спартакиаде принимали более 2000 человек.



Зарина Ефремова, директор спортивного комплекса «Гольфстрим»: «В спартакиаде с каждым годом появляется какое-то нововведение. Это, например, флорбол появился, был опробован и всем командам понравился и уже является полноправным видом спорта нашей спартакиады».



Волейбол, мини футбол, плавание, баскетбол, дартс… Участники спартакиады редко ограничиваются одним видом спорта. На «веселые старты» в честь завершения старой и открытия новой спартакиады позвали лучших спортсменов по итогам сезона.



Екатерина Романова, участница соревнований: «Принимали участие в соревнованиях по легкой атлетике, по лыжам, по плаванию, по спортиграм».



Екатерина Поленок, участница соревнований: «В различных соревнованиях. Я являюсь физоргом транспортного цеха, поэтому, в мои обязанности даже, можно сказать, входит участие во всех спортивных мероприятиях. Поэтому я участвую везде и результаты довольно хорошие».



В программе «веселых стартов» - забавные подвижные игры и конкурсы. Например, эстафеты, игра в кёрлинг на резиновых «ватрушках», и многое другое. После - праздничный стол и подведение итогов спартакиады-2016.



Любовь Черепанова, ведущий специалист отдела социальных программ департамента персонала Кольской ГМК: «Сначала спартакиада проходит на двух площадках: площадка «Мончегорск» и площадка «Печенгский район», это Никель и Заполярный, и потом лучшие команды, которые победили, встречаются в массовых матчевых встречах между командами Печенгского района и команды Мончегорска. Побеждают сильнейшие и они уже выезжают на корпоративные турниры группы компаний «Норильского Никеля».



По завершению веселых стартов, началась самая приятная часть - награждение победителей спартакиады Кольской ГМК 2016 года.