Уборка дорог в Мурманске продолжается. Справляются ли коммунальщики?

Возвращаясь к оперативному совещанию в правительстве. В центре внимания по-прежнему работа дорожников и коммунальщиков. По словам Марины Ковтун, с уборкой улиц в городах и поселках региона муниципалитеты справились, но, к сожалению, не везде своевременно.

Вывозить снег в минувшие выходные продолжали и в Мурманске. На некоторых участках приходилось перекрывать движение. Водителей просили убрать автотранспорт. Работа шла во всех городских округах. В центре расчистили улицы Самойловой, Шмидта, Рыбный проезд и проспект Кирова.

Работа ведется, но заснеженными до сих пор остаются многие улицы и тротуары. В соцсетях жители публикуют такие фото. Люди вынуждены идти по проезжей части, тротуаров и не видно. При этом и состояние самой дороги оставляет желать лучшего. Проезд сильно заужен.