В Мурманске пройдут соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу

С 7 по 8 февраля в Мурманске проходят областные открытые соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу в зачет 57 Праздника Севера учащихся по программе «Специальная Олимпиада России».

В соревнованиях принимают участие 131 учащийся коррекционных школ, школ-интернатов и организаций дополнительного образования из 7 муниципальных образований Мурманской области: Мурманска, Кандалакши, Оленегорска, Мончегорска, Апатиты, Кольского района и ЗАТО г. Североморск.

В течение двух дней юноши и девушки в возрасте от 12 лет до 21 года будут соревноваться в смешанных эстафетах 4 х 500 м, лыжных гонках от 50 м до 3 км и в снегоступинге от 25 до 400 м.

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

Все участники соревнований получат памятные значки Специальной Олимпиады Мурманской области, а также сладкие призы.

Начало соревнований 7 февраля в 12.30.



