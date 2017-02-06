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В Мурманске пройдут соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу

15:4006 февраля 2017Просмотров: 167

С 7 по 8 февраля в  Мурманске проходят  областные открытые соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу в зачет 57 Праздника Севера учащихся по программе «Специальная Олимпиада России».

В соревнованиях принимают участие 131 учащийся коррекционных школ, школ-интернатов и организаций дополнительного образования из 7 муниципальных образований Мурманской области: Мурманска, Кандалакши, Оленегорска, Мончегорска, Апатиты, Кольского района и ЗАТО г. Североморск.

В течение двух дней юноши и девушки в возрасте от 12 лет до 21 года будут соревноваться в смешанных эстафетах 4 х 500 м, лыжных гонках от 50 м до 3 км и в снегоступинге от 25 до 400 м.

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

Все участники соревнований получат памятные значки Специальной Олимпиады Мурманской области, а также сладкие призы.

Начало соревнований 7 февраля в 12.30.

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