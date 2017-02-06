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В Мурманске вновь начала работу ярмарка «Ивановский текстиль»

20:0206 февраля 2017Просмотров: 164

Где купить постельное белье, одеяла и подушки высокого качества по доступным ценам? Конечно, на ярмарке «Ивановский текстиль», которая вновь приехала в Мурманск.

На выставке-продаже представлен ассортимент, который уже успел полюбиться многим мурманчанам. Это постельное белье из ивановской бязи, поплина и сатина; одеяла и подушки на основе различных наполнителей: бамбука, пера, пуха, овчины и многого другого.

Подушки и одеяла, а также кухонные скатерти, банные полотенца и покрывала, тапки и коврики. Женский, мужской и детский трикотаж. Причем цены очень привлекательные.

Евгений Чирков, администратор ярмарки «Ивановский текстиль»: «Качество, а также цены. Цены у нас приемлемые, даже ниже, чем в магазинах города».

Ярмарка «Ивановский текстиль» будет работать в павильоне «МурманЭКСПО» на Кольском, 51 до 12 февраля включительно с 10 утра до 7 вечера.

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