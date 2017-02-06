16+
;-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске вывезли более 3200 брошенных автомобилей

20:0406 февраля 2017Просмотров: 226

Сегодня с территории Октябрьского округа вывезен еще один брошенный автомобиль.

– Если говорить о цифрах, то с момента начала действия программы с улиц и дворов города вывезено более 3200 брошенных транспортных средств, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Ноздрачев. – Мы просим каждого, кто неравнодушен к чистоте в городе, сообщать о таких находках в управления округов.

Найти во дворах автохлам не представляет собой большого труда, но вот разыскать его владельца – гораздо сложнее. Человек может уехать в другой регион или просто отказаться от эвакуации машины по каким-либо причинам. 

Читайте также
Мурманчане замораживают деньги, варварски прилепляя их к ледяным скульптурамВек спустя. В Ловозере отметили 100-летие первого собрания саамовГубернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила земляков с Международным днем саамовВыставка «Красота Севера в отражении рук мастера» открылась в Мурманске
Уборка дорог в Мурманске продолжается. Справляются ли коммунальщики?Потоп на улице Книповича в МурманскеАвтоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте Мурманской области получит развитиеНедобросовестных интернет-продавцов предлагают штрафовать на полмиллиона рублейАктуальная информация о плановых отключениях в МурманскеМурманские дорожники приступили к очистке дорог от снега
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  