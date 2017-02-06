В Мурманске вывезли более 3200 брошенных автомобилей

Сегодня с территории Октябрьского округа вывезен еще один брошенный автомобиль.

– Если говорить о цифрах, то с момента начала действия программы с улиц и дворов города вывезено более 3200 брошенных транспортных средств, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Ноздрачев. – Мы просим каждого, кто неравнодушен к чистоте в городе, сообщать о таких находках в управления округов.

Найти во дворах автохлам не представляет собой большого труда, но вот разыскать его владельца – гораздо сложнее. Человек может уехать в другой регион или просто отказаться от эвакуации машины по каким-либо причинам.