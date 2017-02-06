В Мурманской области любители пьяной езды рискуют отправиться за решетку

Сотрудниками апатитской полиции в районе площади Геологов был остановлен автомобиль «ВАЗ» под управлением 28-летнего местного жителя.

Его медицинское освидетельствование подтвердило видимые признаки алкогольного опьянения.

Наличие алкоголя в крови неработающего, ранее судимого за аналогичное преступление мужчины составило 0,571 мг/литр.

Кроме того, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники полиции остановили автомобиль отечественного производства под управлением местного жителя 1986 года рождения.

Неработающий мужчина, судя по показаниям прибора, был пьян.

Как выяснилось, ранее данный гражданин привлекался к административной ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.

По всем фактам повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения дознавателями в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

Теперь преступникам грозит 2 года колонии с лишением права управления автомобилем на срок 3 года, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.