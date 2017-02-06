В «Норникеле» подвели итоги работы блока корпоративной защиты в 2016 году и определили задачи на 2017 год

Блок корпоративной защиты «Норникеля» подвел результаты работы в 2016 г. Главный итог, сделанный специалистами: корпоративная защита сегодня – это важная часть общенациональной системы экономической безопасности.



В совещании участвовали представители всех подразделений компаний, отвечающие за безопасность, топ-менеджеры «Норникеля», представители руководства ФСБ и МВД России.



«Современная корпоративная защита фактически является интегрированной частью общенациональной системы экономической безопасности. Особенно это касается деятельности предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики страны, одним из которых, безусловно, является «Норникель», - заявил вице-президент – руководитель блока корпоративной защиты компании Владислав Гасумянов.



По его словам, экономика «Норникеля» обладает уникальными особенностями, которые подразумевают практическое взаимодействие структур блока корпоративной защиты с правоохранительными органами и регуляторами. Среди таких особенностей – удаленность производственных площадок друг от друга, работа в сложных климатических (в том числе в арктических) условиях, особенности транспортного покрытия, а также статус моногородов, в которых расположены основные активы компании.



«Норникель» использует собственные методики и форматы сотрудничества с правоохранительными органами и регуляторами, обеспечивающие стабильную, бесперебойную работу предприятий. Основные направления сотрудничества - повышение антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры компании, укрепление IT-защиты корпоративных информационных ресурсов и производственных процессов, усиление и развитие системы проверок контрагентов.



Как отметил Гасумянов, для нового проекта «Норникеля» - Быстринского ГОКа, который планируется запустить в 4 квартале 2017 г. - формируется комплексная система безопасности. Она базируется на том, что этот стратегический проект компании реализуется на принципах государственно-частного партнерства и во взаимодействии с зарубежными инвесторами.



В качестве приоритетных направлений деятельности блока корпоративной защиты на 2017 г. определены вопросы обеспечения безопасности таких проектов, как реконфигурация производства (перенос рафинировочного процесса из ЗФ на Кольскую ГМК, модернизация Надеждинского металлургического завода, закрытие Никелевого завода (в т.ч., по программе вовлечения в производство металлосодержащей продукции, выявленной вне производственных контуров), безопасность Мурманского и Заполярного транспортных филиалов, осуществляющих перевозку продукции компании, сопровождение масштабных экологических проектов компании.





