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Век спустя. В Ловозере отметили 100-летие первого собрания саамов

20:1006 февраля 2017Просмотров: 548

Национальные костюмы, песни на родном языке и яркий флаг, который подняли в Ловозере. Сегодня отмечается международный день саамов. Наша съемочная группа побывала сегодня в саамской столице. Из Ловозера репортаж Марка Протасова и Сергея Расюка.

Шествие по главной улице Ловозера - под звуки саамских песен. Впереди люди несут символ северного коренного народа - флаг. 4 цвета символизируют 4 страны, где живут саамы - Норвегия, Финляндия, Швеция и Россия. Яркий круг - это солнце, луна и одновременно саамский бубен. В этот день флаг народа, руками лучшего оленевода общины, под звуки гимна поднимается на один уровень с флагом государственным.

Алла Васильева, педагог дополнительного образования центра детского творчества Ловозера: «Мы гордимся тем, что мы саамы. Мы празднуем этот день. И у нас везде по Мурманской области, на Кольском полуострове, где есть саамы - они везде поднимают саамский флаг! Мы гордимся этим - тем, что у нас есть свой день!»

Сейчас в России проживает чуть больше полутора тысяч саамов. В истории края этот малочисленный народ сыграл огромную роль.

Михаил Шилов, заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области: «Приезжая сюда, люди изучали традиции саамов, культуру их, и привозили свой быт сюда. Поэтому международный день саамов для мурманской земли - это один из самых красивых самобытных праздников».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы: «В годы Великой Отечественной Войны в обороне Заполярья принимали участие подразделения - оленно-транспортные батальоны. В них служили саами - незаменимые воины в разведке и тылу противника, спасшие тысячи жизней наших соотечественников».

В это же время саамские женщины пасли стада и ловили рыбу. Сейчас саамы это же самое традиционное хозяйство развивают в современных условиях. Сохраняется самобытность и культура, приходят технологии. Пастбища оленей и саамская деревня стали настоящим туристическим центром Мурманской области.

Александр Молодцов, руководитель центра кластерного развития Мурманской области: «Это этнографический туризм, который часто называется в числе приоритетов. Та же охота за северным сиянием - она привлекает сюда. Это не считая экотуризма, тех же озёр, которые здесь находятся и объектов природного парка».

Развитие туристического кластера в Ловозере - будущее района. Так говорят гости саамов. Сами же они уверены, что их будущее неразрывно связано с прошлым. С родным языком, на котором говорят сотни человек, поступками и привычками, которые остались практически неизменными за сотни лет.

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