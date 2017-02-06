Водителя грузовика, не уступившего дорогу скорой, поймали и наказали. Операция «Спецсигнал» в Кольском районе

Услышал сирену и увидел проблесковые маячки - уступи дорогу. Сегодня в Кольском районе дорожные полицейские провели операцию «Спецсигнал». Инспекторы решили проверить, как ведут себя водители, когда по трассе скорая спешит на помощь. Вместе с полицейскими прокатились Наталья Алексеенко и Антон Батаев.

Это сейчас в машине реанимации находимся только я и оператор. Обычно в реальной жизни, когда скорая мчится в больницу с какого-то серьезного происшествия, то здесь находится человек, которого нужно срочно спасать. И ему, не то что каждая минута, каждая секунда промедления может стоить жизни.



Виталий Стукалов ездит на скорой не так давно, всего 4 месяца. Но уже успел столкнуться с водительским безразличием и хамством.



Виталий Стукалов, водитель скорой помощи: «Бывает, вообще не замечают, не пропускают, игнорируют. Более опытные пропускают, знающие пропускаю, а так… Пожилые не пропускаю, в основном, женщины».



В таких стрессовых ситуация, говорит Виталий, главное быстро принимать решения.



Виталий Стукалов, водитель скорой помощи: «А как у вас тут вообще происходит? Врачи сильно ругаются на водителей, или вы уже привыкли и молча объезжаете все препятствия? Они, на самом деле, молчат вообще. Водитель сам отвечает за то, ка кон доедет, насколько быстро он доедет на адрес».



Только успеваем закончить интервью, и вот - очередная неприятная ситуация. Впечатление, что водитель грузовика не видит проблесковые маячки и не слышит вой сирены.



По правилам, если приближается машина со спецсигналами, водитель обязан перестроиться вправо и уступить дорогу. Если один ряд, как здесь, то прижаться к обочине. Водитель этого грузовика, вероятно, так бы и ехал посреди дороги, если скорая была бы одна, а не в сопровождении инспекторов дорожно-патрульной службы.



Заметив камеру, водитель прячется и наотрез отказывается выходить из машины. Полицейским заявляет: с тем, что нарушил правила - не согласен.



И таких наглых и несогласных - полным-полно на дорогах России.



На Щелковском шоссе автомобилист подрезает карету скорой помощи, вызывая искреннее негодование окружающих.



В Костроме на узкой дороге водитель иномарки не пропускает спецмашину на перекрестке и после не спешит прижиматься к обочине.



На Камчатке три недели назад бескультурное вождение и вовсе закончилось трагедией. Женщина перегородила дорогу скорой, пациент умер дома, не дождавшись врачей.

Таких вопиющих случаем, говорят сотрудники ДПС, в Мурманской области, к счастью, не было, но автохамов хватает.

Алексей Исаков, командир взвода отдельной роты ДПС: «Происходит нечасто, но бывают такие моменты, когда сотрудники спешат на ДТП, а водитель не предоставляет преимущество движения автомобилю со спецсигналами. То же самое касается других оперативных служб. Как объясняют это? Объясняют, что не заметили, не услышали, некуда прижаться. Хотя в правилах четко написано, что водитель должен принять все меры, чтобы предоставить преимущество автомобилю с включенными спецсигналамми».



Водителю грузовика, который упорно скрывался от нашей камеры, и еще нескольким нарушителям, которые попались дорожным инспекторам во время сегодняшнего рейда, придется отвечать за хамское поведение на дороге. За то, что не уступили карете скорой помощи, им грозит либо штраф 500 рублей, либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев.