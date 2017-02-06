Выставка «Красота Севера в отражении рук мастера» открылась в Мурманске

Выставка «Красота Севера в отражении рук мастера» открылась сегодня в Мурманском областном краеведческом музее. Приурочена она к Международному дню саамов. Посетили её студенты МАГУ и губернатор Марина Ковтун.

Национальная одежда, костюмы, головные уборы, различные вещи и предметы которые использовали в повседневной жизни коренные жители нашего края. Все это из коллекции Анастасии Мозолевской. Всего более 70 предметов. Всю свою жизнь она работала над возрождением саамских ремесел и продвижением народной культуры.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Уникальный человек, уникальная коллекция. Я говорю об Анастасии Еливеевне Мозолевской, которая с таким трепетом, с такой любовью эту коллекцию собирала. Она была не только наставником для молодежи, она была подвижником. Благодаря таким людям народное искусство сохраняется и будет жить в веках. Очень интересная экскурсия и я считаю, что жителям Мурманска и области нужно обязательно на ней побывать».



Фотографии и портреты автора представлены в экспозиции музея. От юного возраста, до последних лет жизни. С 1990 года она трудилась преподавателем саамского рукоделия в Ловозерском профессиональном училище. Работать выставка будет один месяц, до 6 марта.