Житель Мурманска заподозрил обман и написал заявление в полицию

В полицию Мурманска обратился торговый представитель одного из коммерческих предприятий города.

Мужчина 1988 года рождения разместил в интернете объявление о продаже продуктов питания.

Ему позвонил неизвестный и сообщил ложные сведения о заказе продуктов питания на судно, пришвартованное в мурманском порту.

Неизвестный «заказчик» попросил в качестве дополнительной услуги перевести на номера мобильных телефонов 6 тысяч рублей, пообещав рассчитаться за все – и за продукты, и за пополнение счета – на месте при получении товара.

Однако мурманчанин, зная из СМИ о подобной схеме мошенничества, понял, что его пытаются обмануть и отказался переводить деньги на счет неизвестных мобильных телефонов.

После этого «клиент» отключил телефон и попытки связаться с ним, чтобы уточнить детали заказа, оказались безуспешными.

Житель Мурманска понял, что его пытались обмануть мошенники, и отправился писать заявление в полицию, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские пытаются установить личность преступника.