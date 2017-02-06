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Житель Мурманска заподозрил обман и написал заявление в полицию

14:0206 февраля 2017Просмотров: 314

В полицию Мурманска обратился торговый представитель одного из коммерческих предприятий города.

Мужчина 1988 года рождения разместил в интернете объявление о продаже продуктов питания.

Ему позвонил неизвестный и сообщил ложные сведения о заказе продуктов питания на судно, пришвартованное в мурманском порту.

Неизвестный «заказчик» попросил в качестве дополнительной услуги перевести на номера мобильных телефонов 6 тысяч рублей, пообещав рассчитаться за все – и за продукты, и за пополнение счета – на месте при получении товара.

Однако мурманчанин, зная из СМИ о подобной схеме мошенничества, понял, что его пытаются обмануть и отказался переводить деньги на счет неизвестных мобильных телефонов.

После этого «клиент» отключил телефон и попытки связаться с ним, чтобы уточнить детали заказа, оказались безуспешными.

Житель Мурманска понял, что его пытались обмануть мошенники, и отправился писать заявление в полицию, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские пытаются установить личность преступника.

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