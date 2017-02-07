Больше тонны нелегального краба сожгли под Мурмашами

От браконьерских крабов осталась горсть пепла. Сегодня в Кольском районе в печи уничтожили больше тонны нелегального товара. Почему подпольную продукцию лучше не пробовать и куда уходят тонны деликатеса сразу после изъятия. Репортаж Натальи Алексеенко и Сергея Расюка.

Это - морозильные установки на территории складских помещений. Здесь и хранится крабовое мясо, палочки - в брикетах и россыпью, целые тушки и клешни отдельно. В целости и сохранности до последнего грамма.



Сейчас холодильник практически полный. Здесь находится камчатский краб, изъятый из незаконного оборота на прошлой неделе в Ура-Губе. Сейчас эта продукция круглосуточно под охраной. Решение об ее уничтожении примет суд.



Здесь же в соседних холодильниках крабы, изъятые во время других операций, которые пограничники проводят по всей Мурманской области. Обнаружили, взвесили, описали нелегальную продукцию - и в морозилку.



Константин Погадаев, начальник пресс-службы пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «Затем она проходит изучение с привлечением специалиста. Проводятся ихтиологические экспертизы с целью определения вида биоресурса, способа его разделки, а также оценивается ущерб, нанесенный экономическим интересам Российской Федерации».



До суда все эти вещьдоки лежат здесь, а потом - на уничтожение. И вот сейчас очередная партия запрещенного товара, хозяева которого уже получили по заслугам, отправляется в топку.



Одну тонну 350 килограммов камчатского краба сжигают в инсинераторе на утилизационном предприятии недалеко от Мурмашей.



Мешки с крабом один за другим отправляются в печь. Когда эту установку закроют, через некоторое время температура в ней будет 1300 градусов. За один раз в печь можно загрузить тонну продукции. Тонна краба сгорит примерно за 4 часа.



Печка, конечно, прожорливая. Потребляет 100 литров дизельного топлива в час. Зато скоро от наших деликатесных вещдоков останется лишь кучка пепла. Горят крабы хорошо.



Руслан Бортко, директор утилизационного предприятия: «Достаточно небольшой процент жидкости в нем, если сравнивать с рыбой или какими-нибудь другими веществами биологического происхождения. Думаю, гораздо быстрее сгорит, чем многие другие вещества».



Зачем сжигать, если можно приготовить и съесть?! - именно так любят комментировать подобные процедуры сторонние наблюдатели. Даже, если опустить вопросы законности, ответ очевиден. Просто кулинарные эксперименты с такими крабами - только для экстремалов.



Наталья Жигарева, начальник отдела Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных: «Эта продукция неизвестного происхождения, информация об ее изготовителе, дате выработке, сроках годности отсутствует. Идентифицировать ее невозможно. Эта продукция является некачественной, опасной, может причинить вред здоровью людей».



Василий Филонов, начальник отдела территориального управления росимущества в Мурманской области: «Поскольку Росимущество наделено полномочиями по уничтожению вещественных доказательств, мы приняли от пограничников это по решению суда. Сегодня уничтожена тонна 350 килограммов биоресурсов. В частности, краба».



В прошлом году в Мурманской области из незаконного оборота пограничники изъяли 20 тонн нелегально выловленных водных биоресурсов, с начала этого года нашли и вывезли еще две тонны камчатского краба, который сейчас ждет своей очереди, отправится в костер.