Большой противолодочный корабль «Североморск» выполняет задачи в Индийском океане

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» завершил деловой заход в оманский порт Салала и продолжил выполнение задач дальнего похода в Индийском океане.

Во время захода в Оман на корабле были пополнены запасы до установленных норм, а экипажу была предоставлена возможность кратковременного отдыха на берегу.

Для российских моряков была организована экскурсия в музей города Салала.

Следующим этапом дальнего похода североморцев станет участие в международном военно-морском учении «АМАН – 2017».

Оно состоится в середине февраля в акватории Аравийского моря и на базе ВМС Пакистана в порту Карачи.

В учении примут участие корабль восьми государств, сообщает пресс-служба СФ.

Российские моряки будут взаимодействовать с коллегами из Пакистана, Китая, США, Великобритании, Турции и ряда других стран.