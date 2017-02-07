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Через пять лет в России может стать меньше импортного молока

13:0407 февраля 2017Просмотров: 130

Выступая на съезде Национального союза производителей молока, глава Минсельхоза России заявил, что Россия может снизить зависимость от импортного молока в течение пяти лет до 5–10%.

«Три-пять лет назад доля импорта составляла более 50% и, конечно, зависимость была достаточно колоссальна. Но она в молочной отрасли значительно ниже. Я уверен, что через пять лет мы выйдем на зависимость 5–10%», — сказал Ткачев.

Также министр подчеркнул, что ограничительные меры рано или поздно будут сняты.

Тогда на российском рынке появится продукция, которая будет конкурировать с отечественной по цене, сообщает Dairynews.Ru

«К нам придут западные, европейские промышленники, в том числе молочники. И мы должны понимать, что наша цена и наши издержки могут не выдержать эти условия, - сказал Ткачев. - Мы не сможем постоянно путём заграждений, санкций и нормативных документов сдерживать этот наплыв».

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