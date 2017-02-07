Что вижу, о том и пою. Саамские йойки в Мурманске

Эти слова звучат красиво, но чаще всего они лишены своего прямого смысла. Такого определение саамского творческого жанра под названием йойк. В Мурманск приехал один из представителей этого жанра - норвежец Йохан Сара.

Йохан Сара, музыкант по образованию, всю свою жизнь посвятил этому необычному для широкого круга слушателей жанру. Сын оленевода с севера Норвегии, мальчик с детских лет впитывал и познавал все тонкости этой традиции, уходящей вглубь веков. На счету Йохана - десятки выступлений на Родине и за ее пределами.

Йохан Сара, исполнитель йойки: «В Мурманск я приехал один. Когда я выступаю сольно - я словно обнажен для зрителя. Мне не за кого спрятаться. Это очень интересный и познавательный опыт для меня как для музыканта».

Затемненный зал мурманской Филармонии словно большая лодка на волнах. Крики чаек и плеск волн. Голос Йохана органично вплетается в общую картину звуков природы и не выглядит чем-то лишним. Наш герой не стремится сделать этот жанр самым популярным в мире. Он хочет заинтересовать слушателя. Даже житель южных стран, по мнению музыканта, найдет в его творчестве что-то для себя.

Йохан Сара, исполнитель йойки: «Те йойки, которые я исполняю,они с примесями электроники и джаза. Поэтому они могут быть интересны не только жителям Заполярья. А вот классический йойк для восприятия несколько тяжёл».

Йохан и сам чем-то похож на героя скандинавских мифов. Его легко представить сидящего где-нибудь среди фьордов. Вместе с шумом ветра и плеском морских волн он сочиняет новый мотив, новый йойк. Кто знает, быть может, там найдется место и нашему городу.