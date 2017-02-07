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Доктор, спасший пассажира самолёта Мурманск – Москва, получит награду

16:3207 февраля 2017Просмотров: 221

Спортивный врач из Московской области, который спас жизнь человеку на борту самолета, будет награжден. Об этом сообщили в пресс-службе министра физической культуры и спорта региона Романа Терюшкова.

В субботу, 4 февраля пассажирский самолет компании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в аэропорту Мурманска.

Во время перелета на борту самолета одному из пассажиров стало плохо. Главный тренер Андрей Рушкин, врач Роман Кухаев и игроки команды по хоккею с мячом «Зоркий» оперативно оказали первую медицинскую помощь пассажиру.

Экстренная посадка самолета в Мурманске и своевременная помощь врача спасли жизнь больному, сообщает 360tv.Ru

«Мы приняли решение и обязательно отблагодарим Романа Юрьевича за высокий профессионализм, который он проявил в экстренной ситуации и спас человеку жизнь. Ему будет объявлена благодарность и, конечно, денежная премия», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

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