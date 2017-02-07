Инвалид, которого специально сбил с ног мурманский школьник, рассказал, как бы он наказал обидчика

Вопиющая история в Мурманске. Подросток ради развлечения сбил с ног инвалида. Просто толкнул в спину мужчину с палочкой, тот упал на скользком тротуаре, а школьник убежал. Такая вот забава. Все это попало в объектив камеры видеонаблюдения. С пострадавшим мужчиной сегодня встретились корреспонденты ТВ-21.

Знакомьтесь, Сергей Чечулин. Мужчине не так давно исполнилось 50 лет. Сейчас у него 2 группа инвалидности. Говорит, что получил бытовую травму 17 лет назад. Повредил шейный отдел позвоночника. До этого работал водителем. Теперь вынужден регулярно ходить по поликлиникам для реабилитации. Так было и тем злополучным утром. Вышел с остановки и пошел потихоньку по тротуару вдоль проспекта Героев-Североморцев, рядом с остановкой «Кинотеатр мир».



Сергей Чечулин: «Там скользко, я потихонечку шел, что б аккуратно. Он забежал спереди, посмотрел еще. Кого толкать будем. Потом сзади подошел. Просто подошел и толкнул меня. - Что-то может, сказал, крикнул? - Ничего, нет, ничего. Я не знаю, он или себя хотел самоутвердить, что-то доказать. Просто насмотрелся фильмов, может, телевизоров. Потому что в Европе толкают, во Франции там прыгают, бегают, почему бы и здесь нельзя».



Сергей Чечулин, говорит, что с таким столкнулся впервые. Обычно наоборот люди стараются помочь, или уступить место в транспорте.



Сергей Чечулин: «Лицо запомнил. Молодой, школьник. 13 лет примерно возраст. Весь в черном. Рюкзачек через плечо черный, только с розовой или красной окантовкой. Лицо в прыщах все, видно, что школьник».



Так получилось, что и толчок и падение попали в объектив камеры видеонаблюдения. Поступок подростка выглядит просто диким. При этом толкнул он мужчину фактически на проезжую часть, где автомобили выезжают с прилегающей территории. К счастью обошлось без дополнительных травм.



Сергей Чечулин: «Да не повредил, я уже привык падать, то поскользнёшься, то еще что-нибудь. Хорошо, добрые люди помогают, помогу, поднимут. - А в этот раз кто-то помог? - Да, да, сразу подошли, помогли».



Сергей Чечулин: «Подростка никто из прохожих не догнал и не окликнул. Мужчина говорит, что раньше его нигде не встречал. А вот сейчас бы познакомился».



Сергей Чечулин: «Вы бы сами, как вот наказывали? - Раньше нас наказывали как, ремнём. В угол, отец хлестал, было такое. А так…. Ну как еще можно наказать его».



Проверку по этому делу уже провела полиция. Под уголовную статью толчок не попадает. Стражи порядка сейчас ищут хулигана, для того что бы как минимум провести профилактическую беседу. Ему может грозить административный штраф за нарушение общественного порядка.

Так же полиция ищет очевидцев происшествия. Возможно, по описанию опознать подростка смогут его родители или опекуны.